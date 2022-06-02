Москва, , 10:43 — REGNUM С учетом поставок дальнобойных вооружений стран НАТО Украине потребует демилитаризацию на гораздо большую глубину, чем Донбасс, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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«Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском ТВД до 500 км. То есть безопасность РФ с учётом поставок дальнобойных вооружений стран НАТО склонной к военным преступлениям соседней нам проамериканской хунты требуется демилитаризация на глубину гораздо большую, чем Донбасс», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Иначе говоря, поставки вооружений из НАТО не только сделали Североатлантический блок соучастником военных преступлений русофобского киевского режима, но и не оставляют иного выхода, чем в полном объёме завершить демилитаризацию всей территории откуда исходит прямая военная угроза РФ, ЛНР, ДНР, констатировал сенатор.

«Разговоры о том, что Запад передаёт смертоносные системы киевским наймитам «не для ударов по России» хороши для наивных идиотов. Только наивный идиот может согласиться с западными предложениями Москве по «мирному урегулированию украинского конфликта» путём остановки нашей СВО и сдачи в русофобский плен Донбасса и Крыма. Да ещё на фоне провокационной накачки противостоящих нам военных преступников и садистов-русофобов дальнобойным летальным оружием», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, расстояние от российского Белгорода до Киева составляет 428 км.

По данным американских СМИ, новый пакет военной помощи может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины». Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS.

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