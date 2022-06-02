Ульяновск, , 10:42 — REGNUM В Ульяновской области на федеральное финансирование будут претендовать проекты трёх городов, которые примут участие во всероссийском конкурсе создания комфортной среды. Речь идёт о развитии малых городов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Благоустройство Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Власти отмечают, что 1 июня проекты Барыша, Карсуна и Сурского переданы для участия в VI Всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях

В рамках проекта «Карсун — перекрёсток веков» планируется продолжить благоустройство исторического центра — центральной площади имени Владимира Ленина. В частности, предлагается создать молодёжно-спортивное пространство, обустроить читальный зал и уличный кинотеатр, а также воссоздать Троицкую ярмарку, которая проводилась в городе в XVII – ХХ века.

В Барыше подготовили концепцию обновления прибрежной территории в микрорайоне Гурьевка, а в Сурском разработали проект благоустройства исторической части «Промзинское кольцо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Инза, Барыш, Карсун и Сурский Ульяновской области вошли в число победителей федерального конкурса создания комфортной среды.