Москва, , 10:42 — REGNUM В подтвержденном со стороны Украины на 2 июня объеме — 41,81 млн кубометров — подает на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» природный газ для транзита через украинскую территорию российская компания «Газпром». Об этом 2 июня рассказал журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,81 миллиона кубометров на 2 июня», — сказал он.

Также Куприянов отметил, что заявка на подачу газа на ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. При этом накануне объем прокачки составлял 42,12 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Нидерланды и Германия приступят к совместной разработке газового месторождения в Северном море, сообщается на сайте нидерландского правительства.