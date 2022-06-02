Посёлок городского типа Горки Ленинские, Московская область, , 10:42 — REGNUM В парке у стен Дома-музея В. И. Ленина в Горках Ленинских, одном из символических мест отечественной истории, 1 июня состоялась торжественная церемония закладки Аллеи российско-китайской дружбы, которую возглавили председатель КПРФ Геннадий Зюганов и Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй. В совместном мероприятии российских коммунистов и посольства КНР, посвященном Международному дню защиты детей, приняли участие депутаты Государственной думы, представители российских и китайских детских и юношеских патриотических организаций, общественности и СМИ. Лидер КПРФ и глава дипломатической миссии Китая открыли церемонию возложением цветов к памятнику В. И. Ленину в главном зале мемориала, после чего совместным личным примером дали старт акции, в ходе которой были высажены 20 хвойных деревьев, символизирующих предстоящий в нынешнем году XX съезд КПК.

Флаги России и Китая Government ZA

В своем выступлении Г. А. Зюганов высоко оценил уровень и темпы развития двусторонних российско-китайских отношений, подчеркнув, что наши страны и народы объединены общей судьбой многолетней борьбы за свободу и независимость, против империалистического диктата и агрессии. С самого первого дня существования КНР, Советский Союз, признав молодое социалистическое государство, активно включился в его поддержку на международной арене. В ходе первого в истории визита основателя народного Китая Мао Цзэдуна в СССР и встреч с советским лидером И. В. Сталиным, подчеркнул Зюганов, было принято историческое решение об оказании китайскому народу масштабной советской помощи в строительстве первых 156 предприятий, составивших основу промышленного развития страны. Крупнейший в современном Китае комплекс автомобильного производства в провинции Хэнань оказался одним из первых в этом списке. Сегодня это гигантское предприятие со многими тысячами занятых, которые производят самые передовые по меркам времени образцы автомобилей для народного хозяйства и жителей страны; продукция концерна поступает и на экспорт.

Констатировав, что Китай, особенно в последние годы, добился феноменальных успехов в промышленном и социальном развитии, Зюганов сделал особый акцент на успешной борьбе с бедностью и нищетой. Сам факт, что буквально за десятилетие Китаю во главе с Компартией удалось решительно поднять жизненный уровень 800 млн человек, причем, преимущественно в прежде отсталых районах, является подтверждением не только жизнеспособности социализма, но и его гигантских преимуществ перед другими общественными укладами. Современный Китай решает огромные по своим масштабам задачи внутреннего развития, выступает в авангарде технологического и социального прогресса, создает новые, лучшие перспективы для десятков миллионов людей.

Достижения последних лет Зюганов связал с лидерством в партии и стране Си Цзиньпина, с которым, по его словам, впервые познакомился в Шанхае, во время открытия международной выставки в составе российской делегации под руководством президента Владимира Путина. Та шанхайская ЭКСПО, по его словам, дала мощный импульс беспрецедентному и всестороннему развитию наших торгово-экономических отношений и проложила путь его сегодняшнему подъему до не знающего аналогов в истории уровня более, чем в 200 млрд долларов. В сложных условиях вызова, который бросают нашим народам США и возглавляемый ими коллективный Запад, наша сила в единстве и взаимодействии; именно на этом зиждется наш путь развития, альтернативному тому, что навязывают человечеству наши геополитические оппоненты.

Посол Чжан Ханьхуэй начал свое выступление с высочайшей оценки дела и вклада В. И. Ленина в мировую историю, в победу социалистической революции в Китае. «Ленин — признанный вождь мирового революционного движения», — отметил дипломат, подчеркнув, что мощная сила его передовых идей преобразила мир и позволила Китаю выйти из вековой отсталости, превратившись в бурно и динамично развивающееся социалистическое государство. Современный Китай, считает Чжан, является последователем ленинских планов, которые он воплотил в концепции социализма с китайской спецификой. Развиваясь на основе марксизма-ленинизма, сохраняя верность идеалам социальной справедливости и равноправия всех стран и народов, Китай видит свою задачу во всестороннем упрочении отношений с Россией. Китайский народ вечно помнит и никогда не забудет советской помощи на самом первом, наиболее ответственном этапе своего становления в качестве нового, народного, социалистического государства. Эта помощь положила начало нашей дружбе, которая на протяжении длительного времени отличает и характеризует двусторонние отношения.

В нынешних непростых условиях последовательное развитие двусторонних отношений России и Китая, по его словам, играет важную роль в укреплении международного мира и стабильности, безопасности народов, предотвращения наиболее серьезных угроз современности.

Глубоко символично, что крепкое рукопожатие Геннадия Зюганова и Чжан Ханьхуэя по окончании их выступлений произошло на фоне колокольного звона звонницы храма Первосвятителей Московских, как бы освятившего тем самым новый шаг по укреплению дружбы, сделанный компартиями наших двух стран, которые в обоих выступлениях были безоговорочно признаны братскими. Основу этих отношений, как было упомянуто, составляет подписанный много лет назад межпартийный меморандум.

По окончании торжественной церемонии состоялся праздничный концерт юных российских и китайских артистов.