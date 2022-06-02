Якутск, 2 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Выходец из стран Центральной Азии получил срок за попытку завербовать жителя Якутии в террористическую организацию. Он склонял якутянина к выезду в Сирию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

Publicdomainpictures.net Приговор

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Жителя республики иностранец призывал участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований.

Мужчину судили по статье 205 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица к участию в деятельности международной террористической организации). Суд определил ему 6 лет заключения в колонии строгого режима. Общий срок заключения составит 20,5 лет с учётом ранее назначенных наказаний.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Ставропольского края отправили в колонию общего режима на пять лет за вербовку несовершеннолетнего в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На момент совершения преступления обвиняемому самому не было 18 лет, этим объясняется столь мягкий приговор.