Иркутск, 2 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Иркутской области расположено наибольшее количество преференциальных для предпринимательства территорий по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа (особая экономическая зона туристко-рекреационного типа «Ворота Байкала» и 4 территории опережающего социально-экономического развития в моногородах Усолье-Сибирское, Тулун, Саянск, Черемхово), но анализ данных о работе в регионе ТОСЭР за 2021 г. показал, что данная работа ведется не на должном уровне. Об этом в ходе визита в Приангарье 1 июня сообщил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на рабочей встрече с резидентами.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тельма. Иркутская область

Говоря о состоянии законности и проблемах развития территорий опережающего социально-экономического развития области, он отметил, что запланированные показатели деятельности по числу привлеченных резидентов, объемам произведенных инвестиций и выручки, количеству созданных рабочих мест выполнены не в полном объеме.

В области общее количество резидентов ТОСЭР на треть не достигает планового значения (25 из 36 запланированных), на четверть достигнуты результаты по количеству созданных резидентами рабочих мест (1080 из 5070), на 3 процента исполнены показатели по объему вложенных инвестиций (1 481,3 млн. руб. из 49 065, 42 млн. руб.).

Изложенное, по мнению прокуратуры, свидетельствует о недостаточности принимаемых министерством экономического развития и промышленности Иркутской области мер для эффективного развития территорий с преференциальными экономическими режимами, существующих рисках оттока действующих резидентов, недостижении цели создания ТОСЭР по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечению ускоренного социально-экономического развития и созданию комфортных условий для жизнедеятельности населения области.

Это послужило основанием для объявления Дмитрием Демешиным предостережения о недопустимости нарушения законодательства региональному министру Наталье Гершун. Ей разъяснено, что в случае непринятия эффективных мер, направленных на выполнение в 2022 г. показателей эффективности функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, она будет привлечена к установленной законом ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, также заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе своего визита в Иркутск 1 июня вручил ключи от квартир и сертификаты 12 гражданам из числа детей-сирот.

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