Москва, 2 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Следственный комитет России начал проверку, устанавливающую причастность к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе СК России.

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Речь идёт о расстреле попавших в плен российских военных в Харьковской области.

В комитете напомнили, что ранее привлечены в качестве обвиняемых по ст. 317 УК РФ командиры нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) С. Величко и К. Немичев. Оба объявлены в розыск и заочно арестованы.

Сейчас устанавливаются другие фигуранты. Среди них сотрудник СБУ В. Посохов. Есть данные, что он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам военных.

«Следственным путем проверяется причастность к совершению указанного преступления бойца батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) И. Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области С. Пшеничного», — говорится в заявлении СК.