Уфа, 2 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Рассрочку погашения бюджетного кредита в сумме 408,8 млн рублей намерены предоставить Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

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Сообщается, что в рамках принятых 28 мая 2022 года правительством России правил проведения в текущем году реструктуризации задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, Башкирии будет реструктуризирована задолженность по бюджетным кредитам.

«Реструктуризация представляет собой рассрочку погашения 408,8 млн рублей в период с 2023 по 2029 годы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что эти средства могут быть направлены на реализацию новых региональных проектов, инвестиционных проектов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической и геополитической ситуации и профилактикой, а также устранением последствий распространения коронавируса.