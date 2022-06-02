Ярославль, 2 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославле завершились общественные обсуждения по вопросу строительства нового микрорайона. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Место предполагаемой застройки

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэрия организовала общественные обсуждения проекта планировки территории. Он подразумевает строительство 12 многоэтажных домов между проспектом Фрунзе, Тормозным Шоссе и улицами Проектируемой и Попова.

Всего в обсуждениях набралось 68 комментариев. Ни один из которых не поддержал проект. В протоколе же были учтены всего три мнения, но все они отрицательные. Иначе говоря, формально результат обсуждения отрицательный.

Теперь дело за мэрией города. Власти могут утвердить предложенный проект или же отклонить его.