Москва, 2 июня 2022, 10:37 — REGNUM Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» Вооруженных сил России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщили 2 июня в Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.