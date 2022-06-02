Москва, , 10:37 — REGNUM Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» Вооруженных сил России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщили 2 июня в Минобороны РФ.

«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.