Петрозаводск, 2 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Строительство первого в стране и мире суперсовременного производства разворачивается на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ). После глубокой модернизации предприятие наладит выпуск судов класса «река-море». Запуск в 2024 году в эксплуатацию цифровой верфи станет не только первым шагом на пути к обновлению флота, обеспечивающего внутреннее и смешанное судоходство, но и новым для России опытом применения Индустрии 4.0.

Сергей Довгялло Согласно концепции, которую разработали специалисты СПбГМТУ, цифровизация охватит весь жизненный цикл верфи: от проектирования до сборки судов

Головным исполнителем проекта выступает Санкт-Петербургский государственный морской университет (СПбГМТУ), заказчиком ─ ФГУП «Росморпорт». Работы по созданию программного обеспечения профинансирует Российский фонд развития информационных технологий. При этом, по признанию петербургских корабелов, некоторые компоненты интегрированной системы цифрового производства усилиями организаций-подрядчиков уже созданы. В минувшем году проект получил государственную экспертизу, а в январе нынешнего на территории ОССЗ началось строительство. Одновременно с ним ведутся закупка стандартного и изготовление уникального технологического оборудования.

Как отмечают в СПбГМТУ, на этапе предпроектной подготовки, чтобы заручиться поддержкой государства, потребовалось немало усилий и личное участие главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Однако сегодня, когда Россия остро нуждается в интенсивном развитии своих промышленной и логистической инфраструктур, актуальность внедрения цифрового производства в профильных министерствах и ведомствах не ставится под сомнение. Более того, ОССЗ предполагается сделать модельным для других предприятий отрасли. По оценке экспертов, для пополнения речного флота необходимо построить не менее 10 цифровых верфей.

Владимир Горшелев Передовой опыт ОССЗ будет внедрен на других предприятиях судостроительной отрасли

Каков запланированный объем инвестиций? Четыре года назад, когда работа над проектной документацией только начиналась, общие затраты оценивались в 5 млрд рублей. Но, по словам инициаторов проекта, к сегодняшнему дню в силу объективных причин эта цифра выросла на 20%. А это значит, что уже в самое ближайшее время встанет вопрос о дополнительном финансировании.

Почему в качестве пилотной площадки выбран Онежский ССЗ? Одним из весомых аргументов послужила его локация, которая при необходимости позволяет по воде перемещать отдельные блоки строящихся судов на другие отраслевые предприятия для окончательной сборки.

Как будет выглядеть инновационное производство? Станки, прессы, сварочные аппараты и прочее технологическое оборудование, включая роботизированные транспортные системы, будут связаны между собой, чтобы обмениваться информацией о текущем статусе выполнения производственных операций (интернет вещей). С помощью двух систем — независимых бесконтактных измерений (судометрики) и прослеживаемости ─ агрегаты соберутся в единую систему управления. «Мозгом» производства станет Центр обработки данных. Цифровизация охватит и функции управления ресурсами предприятия: логистику, кадры, закупки, бухгалтерский учет. Также в производственных процессах верфи планируется использовать целый набор новейших строительных технологий, включая лазерную резку и гибридную сварку металлов.

Проектный офис СПбГМТУ Управление автоматизированным цифровым производством будет осуществляться с помощью интеллектуальных систем в режиме реального времени

Не приведет ли высокая степень автоматизации ОССЗ к сокращению рабочих мест? Нет, как уверяют разработчики, при десятикратном увеличении производственных мощностей завода количество вакансий будет удвоено.

Откуда возьмутся квалифицированные кадры для работы на цифровой верфи? Чтобы обеспечить ОССЗ, а в перспективе и другие цифровизованные судостроительные производства квалифицированными кадрами, в 2020 году СПбГМТУ открыл новый факультет ─ цифровых промышленных технологий.