Симферополь, 2 июня 2022, 10:34 — REGNUM Благодаря поступлению на крымские рынки продукции херсонских фермеров цены на сезонные овощи и фрукты снизились в два — три раза. Об этом заявил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
Он напомнил, что Южная Таврия всегда была продовольственной житницей России, отсюда поставлялось и зерно, и овощи, и фрукты.
Как сообщало ИА REGNUM, первые поставки продукции из Херсонской области в Крым начались ещё в марте. Продукция херсонских фермеров сразу начала пользоваться повышенным спросом.