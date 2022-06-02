Симферополь, 2 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Благодаря поступлению на крымские рынки продукции херсонских фермеров цены на сезонные овощи и фрукты снизились в два-три раза. Об этом заявил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

(сс)GDJ Овощи и фрукты

«Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всём «сомневающимся» на вопрос: что даст России Херсонщина», — сказал Крючков в эфире телеканала «Крым 24».

Он напомнил, что Южная Таврия всегда была продовольственной житницей России, отсюда поставлялись и зерно, и овощи, и фрукты.

«И очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие — это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе», — сказал советник главы РК.

Как сообщало ИА REGNUM, первые поставки продукции из Херсонской области в Крым начались ещё в марте. Продукция херсонских фермеров сразу начала пользоваться повышенным спросом.