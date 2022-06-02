Калуга, 2 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Комплекс мер принудительного исполнения в отношении одного из калужских автозаводов позволил восстановить права жительницы Пермского края, которая получила 2,9 миллиона рублей компенсации материального ущерба за некачественный автомобиль. Об этом 2 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В межрайонном отделении по особым исполнительным производствам службы судебных приставов на исполнении находилось решение суда о взыскании с завода по производству автомобилей, располагающегося в Калужской области, 2,9 миллиона рублей задолженности в пользу жительницы Пермского края. Данные денежные средства завод был обязан выплатить в качестве компенсации материального ущерба за некачественный автомобиль. Должника уведомили о сроке для добровольного исполнения, а также правовых последствиях неуплаты долга, но деньги взыскателю автозавод не выплатил. В результате в отношении имущества юридического лица судебными приставами было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Также сотрудники ведомства вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора за несвоевременное исполнение в размере 194 тысяч рублей.

«Только после этих мер приставов автомобильный завод рассчитался с задолженностью перед гражданкой в полном объёме и выплатил исполнительский сбор в доход государства», — отметил Артём Залогин.