* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:33 — REGNUM Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили жителям афганской провинции Панджшер, что те, кто включит свет в доме ночью, будут наказаны. Об этом сообщает Ariana News.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Радикалы сообщили жителям Панджшера, что они будут арестованы по обвинению в пособничестве повстанцам, если ночью включат свет. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также проинструктировали жителей провинции воздерживаться от хождений по ночам, иначе они будут задержаны.

Популярные источники в Панджшере говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оглашают этот приказ в мечетях, магазинах и местах скопления людей.

Источник сообщил, что к настоящему времени приказ широко применяется в уездах Тавах, Шотул, Руха и Базарак, а в долине Чамалорда два человека были задержаны за то, что в их домах горел свет, но через два часа были отпущены.

Ранее жители некоторых уездов Панджшера заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают им выходить на улицу по ночам.

Во многих столкновениях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют камеры ночного видения, но при освещении они не работают.