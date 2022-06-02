Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп высказался о выигрыше в суде против бывшей жены, актрисы Эмбер Хёрд, по делу о клевете. Артист написал пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джонни Депп Georges Biard

Депп вспомнил, как изменилась его жизнь после обвинений в насилии, выдвинутых Эмбер Хёрд против него в 2016 году. «Шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь. Теперь я по-настоящему смиренный», — признался актёр, также поблагодарив своих поклонников за их любовь и поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2022 года суд присяжных признал Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Актрису обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн. В то же время, присяжные заседатели удовлетворили встречный иск актрисы к бывшему супругу о клевете, по которому актёр будет обязан выплатить ей $2 млн.

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