Мехико, , 11:55 — REGNUM В руинах на юго-востоке Мексики археологи обнаружили скульптуру возрастом около 1300 лет, изображающую голову майяского бога кукурузы, сообщает 2 июня агентство France-Presse.

Руины. Цивилизация майя DEZALB

По заявлению Национального института антропологии и истории, важнейшего государственного музея Мексики, артефакт найден в Паленке, столице погибшего майяского царства III—VIII веков. Он был обращен лицом на восток, «что символизирует рождение маиса с первыми лучами солнца», сообщает институт.

Скульптура была частью места для жертвоприношений, которое «размещалось на пруду, имитируя вход божества в подземный мир, в водную среду».

Это открытие «позволяет нам начать понимать, как древние майя из Паленке непрерывно переживали мифический переход от рождения к смерти и воскрешению божества кукурузы», говорит исследователь Арнольдо Гонсалес Крус.

Поскольку фрагмент был найден в условиях повышенной влажности, то перед реставрацией его необходимо постепенно подсушить, объясняют в институте.

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