Баку, , 10:31 — REGNUM Рост цен на нефть на мировом рынке позволяет пересмотреть государственный бюджет Казахстана и увеличить расходы. Об этом заявил агентству Report независимый депутат парламента Вахид Ахмедов.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена барреля нефти на мировом рынке выше $100. Есть дополнительные средства. Поэтому возникла необходимость пересмотреть бюджет», — сказал депутат.

Он сообщил, что бюджет пересмотрят на заседании парламента 7 июня. Предлагается увеличить финансирование на восстановительные работы на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку в ходе войны 2020 года. Также больше средств могут выделить на социальные нужды.

Стоит отметить, что расходная часть госбюджета Азербайджана на 2022 год составляет 28,5 млрд манатов ($16,8 млрд), что на 4,7% больше, чем годом ранее. Доходы на этот год запланированы в размере 25,4 млрд манатов ($14,4 млрд), что на 5,4% больше прошлогоднего показателя.