Казань, 2 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Татарии за январь–декабрь 2021 года родилось 40 936 детей. Об этом сообщает Татарстанстат.

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Численность детского населения по состоянию на 1 января 2021 года составляла 847,5 тыс. человек. На конец года количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, достигло 219,2 тыс. детей. Дополнительными образовательными программами в республике охвачены 626,6 тыс. ребят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по состоянию на 1 января 2022 года, численность населения в Татарии составляла около 3,8 млн человек.

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