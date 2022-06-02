Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области в рамках акции «Судебные приставы — детям» провели сравнительный анализ должников по алиментам и отсортировали их по знакам Зодиака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

УФССП по ЯО Судебный пристав

Так, согласно проведённым исследованиям, большинство тех, кто принудительно выплачивает средства на содержание собственных детей, родились весной и в середине осени.

В соответствии с составленным рейтингом, больше всего долгов накоплено у Львов и Скорпионов. Самые ответственные должники — Рыбы.

Всего в Ростовской области в списке должников-алиментщиков значится 14 510 фамилий. 13% их них — женщины.