Кунгур, Пермский край, , 10:29 — REGNUM В Кунгуре Пермского края суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы. Она признана виновной в двойном убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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Установлено, что фигурантка проживала в квартире у своих дальних родственников. Утром 27 апреля 2021 года возникла ссора с 62-летней хозяйкой квартиры. Женщина была зарезана кухонным ножом. Жертвой стал и супруг хозяйки, оказавшийся свидетелей убийства. Злоумышленница побоялась, что мужчина расскажет правоохранителям о преступлении.

По данным портала rifey.ru, 24-летняя пермячка проявила жестокость после критики в свой адрес. Родственница сделала ей замечание по поводу того, что девушка встречается с женатым мужчиной. Согласно заключению судебных психологов, фигурантка совершенно нетерпима к какой-либо критике.

Суд приговорил пермячку к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.