Иркутск, 2 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе своего визита в Иркутск 1 июня вручил ключи от квартир и сертификаты 12 гражданам из числа детей-сирот. Подробности сообщает пресс-служа Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Цитата с сайта epp. genproc. gov.ru Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин в городе Иркутске вручил ключи от квартир лицам из числа детей-сирот и дольщикам проблемного объекта

Речь идет о многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Донской в Иркутске. Его строительство и ввод в эксплуатацию затянулось с 2014 г. в связи с банкротством и сменой застройщика. Принятые прокуратурой меры способствовали активизации завершения строительства дома, устранению недостатков, допущенных при его возведении, восстановлению прав 30 дольщиков.

Это событие — продолжение системной и планомерной работы по обеспечению жильем детей-сирот, которую региональные органы власти и прокуратура ведут на протяжении последних трех лет. Обладателями жилых помещений за этот период стали более двух тысяч иркутян, пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот: с начала 2022 года минимущества региона заключило 102 госконтракта на приобретение квартир.

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