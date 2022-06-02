Москва, 2 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Подмосковье и ещё двух регионах России (их названия не раскрываются) начали внедрять систему распознавания силуэтов людей, позволяющую получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий, пишет 2 июня «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителей NtechLab.

alex alex Камера видеонаблюдения

В настоящее время в рамках эксперимента система распознавания силуэтов людей установлена на 200 объектах — в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждения.

По словам разработчиков, система позволяет сосчитать число посетителей, проанализировать маршруты их перемещения, определить перегруженность объектов, и т.д. В систему входит специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом, интегрированное с городскими камерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в России работает свыше 5 тысячи камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

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