Будапешт, , 10:28 — REGNUM Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr получит обновление для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 2 июня пишет издание Eurogamer.

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr Кадр из трейлера игры

Отмечается, что в обновлённую версию войдут все имеющиеся дополнения, а также различные улучшения для консолей нового поколения: поддержка 4К-разрешения, текстуры высокого качества, улучшенная физика, все особенности геймпада DualSense и многое другое. Однако пока неизвестно, будет ли это обновление бесплатным для обладателей игры на консолях PS4 и Xbox One.

Напомним, что оригинальная Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr вышла в 2018 году на PC, PS4 и Xbox One. Проект получил преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

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