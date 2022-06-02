Тегеран, 2 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Иранская полиция 1 июня переправила сотни афганских беженцев обратно через границу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские мигранты

Согласно источникам, полиция попросила афганских мигрантов подать заявление на получение вида на жительство. Но когда для этого собралось большое количество афганских беженцев, иранская полиция отделила часть из них и переправила через границу.

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Министерство внутренних дел Ирана в последнее время призывает афганских беженцев подать заявление на регистрацию. Иранские власти также предупредили, что те афганские мигранты, которые не зарегистрируются, будут депортированы.