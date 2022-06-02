Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские спасли двухлетнего мальчика, запертого в машине отцом на час, сообщили 2 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Разбитое окно в машине пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Плачущего двухлетнего малыша в припаркованном желтом Volkswagen Polo без взрослых, прохожие заметили поздним вечером 31 мая у дома 87/ 3 по улице Седова в Невском районе города. На звонок очевидцев на место оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе старшего сержанта полиции Алексея Никифорова и старшины полиции Евгения Смолина.

«Ребенок сидел в детском удерживающем кресле на заднем сиденье. Алексей Никифоров ключом-«баллоником» аккуратно разбил переднее пассажирское стекло автомобиля, разблокировал двери и достал малыша», — рассказали в Главке.

Мальчика успокоили и передали для осмотра врачам «скорой». К этому моменту к машине подошёл отец ребенка, 28-летний житель Красносельского района, который, как заметили полицейские, был с внешними признаками наркотического опьянения.

«Полицейские установили и вызвали мать ребенка, которой и отдали ребенка после осмотра врачей. Отец доставлен в отдел полиции для разбирательства», — подытожили в пресс-службе.

По словам отца малыша, он возвращался с дачи в Псковской области, в Петербурге у него закончилось топливо. Заперев сына в салоне, отец ушел в поисках бензина и отсутствовал не менее часа.

«Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности», — подытожили в полиции.