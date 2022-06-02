Мариуполь, ДНР, 2 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. За сутки эвакуировали 283 человека из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

В штабе рассказали, что в период с 08:00 1 июня до 08:00 2 июня из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 283 человека, включая 13 детей.

Жителей поселили в пункте оказания помощи населению, развёрнутому силами МЧС республики. Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял 38,8 тыс. мариупольцев.