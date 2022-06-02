Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве по программе реновации на месте сносимых пятиэтажек в настоящее время строится и проектируется 130 новых домов площадью 2 млн кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В эти новостройки переедут около 80 тысяч москвичей в рамках второй волны переселения по реновации.

Лидером по количеству строящегося и проектируемого жилья является Восточный АО, где ведутся работы на 26 площадках. На втором месте — ЮВАО, где проектируют и строят 21 дом, на третьем месте — Западный АО, работы идут на 20 площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на месте снесенных старых пятиэтажек по программе реновации строится 25 новых жилых домов.

Читайте также: На месте снесенных пятиэтажек в Москве возводится 25 новых домов