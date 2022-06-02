Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) наградила призом Марка Мессье капитана клуба «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба лиги.

Анже Копитар RicLaf

Приз Марка Мессье вручается за выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Отмечается, что Копитар награжден за продвижение хоккея в Южной Калифорнии.

34-летний словенский хоккеист провёл 16 сезонов за «Лос-Анджелес» с тех пор, как в 2005 году был выбран клубом на драфте НХЛ под общим 11-м номером. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014).