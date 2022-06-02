Москва, , 10:39 — REGNUM Киевский режим готовил нападение на республики Донбасса и полуостров Крым, военная спецоперация России предотвратила эту атаку. Об этом хакер из российской группировки RaHDIt рассказал РИА Новости на условиях анонимности.

Хакер Christopher Schirner

По его словам, информацией о подготовке нападения располагали в украинской хакерской группе «Берегини». В частности, стало известно, что 72-й Центр проведения информационно-психологических операций в Броварах под Киевом получил три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.

«Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал хакер.

Кроме того, хакеры завладели документами о количестве оружия, которое страны Запада передавали украинским войскам. Сейчас это оружие применяется в ходе военной операции, то есть страну готовили к нападению, и оно было вопросом времени.

Как сообщало ИА REGNUM, хакерская группа RaHDIt ранее опубликовала сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины, включая фотографии, адреса и телефоны.

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