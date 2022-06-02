Элиста, 2 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В двух районах Калмыкии в ближайшие три дня установится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

LuidmilaKot Жара

В период со 2 по 4 июня чрезвычайная пожарная опасность V класса ожидается в Черноземельском и Яшкульском районах. В связи с сухой и жаркой погодой возможен рост числа природных пожаров.

Жителей Калмыкии призвали соблюдать правила пожарной безопасности.