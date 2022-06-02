Донецк, 2 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали более 280 человек, в том числе 13 детей, сообщает 2 июня штаб территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 1 июня до 08:00 2 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 283 человека, включая 13 детей», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 800 человек.