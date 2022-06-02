Москва, , 10:20 — REGNUM Каким-либо обещаниям или гарантиям президента Украины Владимира Зеленского верить нельзя. Это показали, в частности, переговоры о гарантиях безопасности, которых в конце 2021 года потребовала Россия. Об этом в эфире «Соловьев Live» 2 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, теперешние заверения украинского лидера о том, что Киев не будет использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по целям на территории России — из той же оперы.

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется»,

«Должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит и соответствующая реакция нашего силового блока», — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS заранее переброшены в Европу для их дальнейшей передачи на Украину. При этом, по его словам, в администрации США любое применение РСЗО HIMARS войсками Украины будут считать оборонительным. При этом Кол подчеркнул, что Вашингтон хотел бы избежать ударов по территории России из этих систем.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки реактивных систем залпового огня Украине являются провокацией с целью вовлечь другие страны в украинский кризис.

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