Москва, 2 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Власти ФРГ не смогут остановить рост инфляции до тех пор, пока не изменят свою политику в отношении России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

geralt Рост инфляции

«К концу лета 2022 года инфляция в ФРГ может достигнуть рекордных цифр — выше 9-10%, — сказала Паштова. — И пока власти Германии не изменят свою политику в отношении России, пока поддерживается пропаганда, обвиняющая Россию во всех невзгодах, они не смогут остановить рост инфляции. Однако многие думающие люди в Европе понимают, что Германия, как и многие недружественные страны, вводя санкции против России, и не предполагали, как это может ударить рикошетом по ним самим же».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявила, что если Берлин продолжит действовать по конфронтационному сценарию, это создаст дополнительные риски для экономики ФРГ и усугубит уже возникшие серьезные проблемы.