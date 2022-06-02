Донецк, 2 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. При обстрелах украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки погиб один мирный житель. Об этом 2 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что в период с 08:00 1 июня до 08:00 2 июня в результате украинских обстрелов погиб один мирный житель, ещё 19 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР при обстрелах украинских боевиков за сутки погиб один мирный житель.