Симферополь, , 10:16 — REGNUM Запасы воды в водохранилищах Республики Крым по итогам марта — мая 2022 года в 2,6 раза превышают показатели 2021 года. Данные содержатся на сайте Гидрометцентра Крыма.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

По информации ведомства, к 1 июня общий запас воды в крымских водохранилищах составил 210,23 млн кубометров воды. Это на 6,24 млн кубометров больше, чем месяцем ранее на 130,96 млн кубометров больше, чем год назад.

В настоящее время водохранилища естественного стока заполнены водой, по течению рек Альма, Кача, Биюк-Карасу и Салгир в мае сбрасывалась вода. В то же время на нескольких реках наблюдалось пересыхание.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца февраля, после прорыва восьмилетней водной блокады Крыма, вода из Днепра поступает в Северо-Крымский канал, что полностью решило проблему водного дефицита для полуострова.