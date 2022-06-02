Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Просьба Турции об изменении ее названия во всех официальных документах удовлетворена Организацией Объединенных Наций. Об этом 1 июня сообщило агентство «Анадолу».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что название Republic of Turkey (Турецкая Республика) было изменено на Republic of Türkiye.

При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что такое изменение вступило в свою в силу сразу после обращения главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Также указывается, что теперь короткий вариант названия Турции на иностранных языках будет выглядеть как Türkiye вместо Turkey, а место страны в алфавитном порядке в результате этого не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США выступают против намерений Турции провести новую военную операцию на севере Сирии.