Пенза, , 10:26 — REGNUM В Пензенской области за январь-март 2022 года родился 2091 ребенок, из них 1085 мальчиков и 1006 девочек. Соответствующие данные приводит Пензастат.

Защита детей Pixabay.com

По состоянию на 1 января 2021 года в Пензенской области проживало около 230 тыс. несовершеннолетних жителей.

В возрасте до 3 лет было зарегистрировано 42 844 пензенца, от 4 до 6 лет — 41 735 юных жителей региона, более 109,5 тыс. человек — в возрасте от 7 до 14 лет, от 15 до 17 лет — 35,6 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской областью с инвалидностью проживают 96 633 человека, из них получающих пенсии детей-инвалидов 4896 человек.

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