Самара, , 10:26 — REGNUM Главного бухгалтера МКУ «Самарский бизнес инкубатор» обвинили в совершении мошенничества в Самаре. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, фигурантка уголовного дела фиктивно трудоустроила женщину на должность бухгалтера учреждения, при этом местная жительница фактически не работала.

В материалах дела указано, что начисляемая последней зарплата передавалась обвиняемой как наличными деньгами, так и путем перечисления на банковскую карту, находившуюся в ее распоряжении.

«В результате указанных противоправных действий, МКУ «Самарский бизнес инкубатор» был причинен ущерб на общую сумму более 553 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.