Самара, 2 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Главного бухгалтера МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» обвинили в совершении мошенничества в Самаре. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, фигурантка уголовного дела фиктивно трудоустроила женщину на должность бухгалтера учреждения, при этом местная жительница фактически не работала.

В материалах дела указано, что начисляемая последней зарплата передавалась обвиняемой как наличными деньгами, так и путем перечисления на банковскую карту, находившуюся в ее распоряжении.

«В результате указанных противоправных действий, МКУ «Самарский бизнес инкубатор» был причинен ущерб на общую сумму более 553 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.