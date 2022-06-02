Главбуха МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» обвинили в мошенничестве
Самара, 2 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Главного бухгалтера МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» обвинили в совершении мошенничества в Самаре. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.
По версии следствия, фигурантка уголовного дела фиктивно трудоустроила женщину на должность бухгалтера учреждения, при этом местная жительница фактически не работала.
В материалах дела указано, что начисляемая последней зарплата передавалась обвиняемой как наличными деньгами, так и путем перечисления на банковскую карту, находившуюся в ее распоряжении.
«В результате указанных противоправных действий, МКУ «Самарский бизнес инкубатор» был причинен ущерб на общую сумму более 553 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.