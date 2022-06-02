Пекин, , 10:13 — REGNUM Исследователи разработали прозрачный носимый гипертермический пластырь (HTTP) для подкожного лечения опухолей, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

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Мягкий и монтируемый на кожу HTTP обладает необычными оптическими и электрическими характеристиками, основанными на однонаправленной сети серебряных нановолокон с низким напряжением и равномерным нагревом даже при механической деформации. Результаты исследования были опубликованы в недавней статье в журнале Advanced Functional Materials.

Пластырь, разработанный исследователями из Университета Ланьчжоу, обладает высокой электропроводностью и высокой оптической прозрачностью одновременно, что позволяет в режиме реального времени контролировать лечение подкожной опухоли и реакцию кожи во время лечения.

Результаты эксперимента с гипертермией на мышах показали, что HTTP может значительно подавлять рост подкожных опухолей. Исследование обеспечивает безопасную, неинвазивную и мягкую программу физиотерапии для лечения заболеваний суставов и подкожных опухолей.