Саранск, , 10:14 — REGNUM Семья Трубенковых из Саранска приняла участие во встрече президента России Владимира Путина с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». Встреча проходила по видеосвязи.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«У нас шесть школьников, четыре дошкольника. Мы стараемся их с раннего детства нацеливать на серьёзное отношение к учёбе, к труду. Все дети, старшие школьники, учатся на «отлично» и «хорошо» и, участвуя в каких-то олимпиадах, проектах и конкурсах, неоднократно занимали призовые места», — рассказала президенту Ольга Трубенкова.

По ее словам, дети также ходят в музыкальную и художественную школы, двое ребят занимаются в теннисном центре имени Тарпищева.

«Я детский врач, но на своём официальном месте работы я недолго проработала, так как стали рождаться детки. По сути, мне пришлось стать семейным доктором, и теперь я лечу и профилактирую своих детей», — добавила женщина.

«Было очень хорошее когда-то Вами принято поручение, что многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. Нельзя ли также рассмотреть это и для многодетных отцов больших семей, чтобы тоже немного пораньше их отпускать? Ведь на их плечи столько тягот, невзгод ложится и трудностей», — попросила Трубенкова.

Путин сказал, что даст поручение правительству проработать этот вопрос.

Глава семейства Виталий Трубенков отметил, что имеет инженерно-техническое образование и пытается учить детей что-то делать руками.

«Дети у меня занимаются и резьбой, ходили резьбой по дереву занимались, участвовали в выставках, занимали места. Это интересные занятия, увлекательные, но я думаю, что не во всех школах есть такая возможность — этим заниматься», — предположил Трубенков и добавил, что классы для занятий, где есть такая возможность, должны быть обеспечены и оснащены всем необходимым для развития творческих способностей.

Глава государства поблагодарил Трубенкова за предложение и сказал, что пометил этот вопрос для себя.

«В целом у нас ведь это направление развивается, может, где-то чего-то не хватает — это мы должны будем переговорить обязательно с коллегами в регионах, потому что это на их уровне всё происходит, но обязательно поработаем», — заверил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Виталия и Ольги Трубенковых воспитывает десять детей. Они были награждены орденом «Родительская слава».