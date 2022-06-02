Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Автомобиль одной из каршеринговых компаний вылетел на тротуар и врезался в здание на Невском проспекте в центре Петербурга в ночь на 2 июня. К счастью, трагедии не случилось. О ДТП рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП на Невском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП») https://vk.com/spb_today

По их словам, столкновение двух автомобилей, один из которых каршеринг, произошло на перекрестке Невского проспекта и Малой Морской улицы. После удара автомобиль, сдающийся в аренду, оказался в стене здания. Судя по фотографиям с места происшествия, у второго автомобиля также полностью разбита передняя часть. Однако дорожная авария обошлась без серьезных последствий как для водителей, так и для пешеходов, которых на Невском много в любое время суток.

«Самое главное, что никто не пострадал, кроме, конечно, машин», — пишут очевидцы ДТП.

«Хватит уже куражиться на Невском. Пора его сужать в два раза, а полосы общественного транспорта отделять бордюром», — предлагает один из пользователей.