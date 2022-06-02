Москва, , 10:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить новых совещаний по энергетике, в том числе с главами энергокомпаний, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Было совещание по энергетике у президента. Пока новых не планируется. Но с другой стороны, Минэнерго постоянно занимается проблематикой энергетических компаний, это обычная рутинная работа», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое было посвящено вопросам внешней политики и обеспечения безопасности России, провел 30 мая российский президент Владимир Путин.

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