Мадрид, , 10:12 — REGNUM Испания продлит на три месяца план по борьбе с экономическими и социальными последствиями ситуации вокруг Украины, который истекает 30 июня. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Соответствующее заявление Санчес сделал во время встречи с депутатами и сенаторами Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) в Конгрессе.

В ходе встречи испанский премьер косвенно намекнул на то, что «Народная партия» (Partido Popular) поддержит это продление при голосовании в нижней палате, несмотря на то, что она проголосовала против, когда план впервые был представлен на пленарном заседании.