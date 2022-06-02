Мадрид, 2 июня 2022, 10:12 — REGNUM Испания продлит на три месяца план по борьбе с экономическими и социальными последствиями ситуации вокруг Украины, который истекает 30 июня. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, пишет агентство EFE.

Педро Санчес
Педро Санчес
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Соответствующее заявление Санчес сделал во время встречи с депутатами и сенаторами Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) в Конгрессе.

В ходе встречи испанский премьер косвенно намекнул на то, что «Народная партия» (Partido Popular) поддержит это продление при голосовании в нижней палате, несмотря на то, что она проголосовала против, когда план впервые был представлен на пленарном заседании.