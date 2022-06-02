Рязань, 2 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Мемориал в честь погибших участников специальной военной операции создадут в Рязани, сообщила вечером 1 июня в социальных сетях первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

Власти намерены увековечить память военнослужащих во всех муниципальных образованиях региона. Центральный мемориал защитникам Донбасса появится в Рязани — сейчас обсуждается место его размещения.

«В специальной военной операции принимают участие военнослужащие всех родов войск, представители силовых структур, добровольцы — и это, конечно, должно быть учтено при разработке концепции и дальнейшей реализации проекта. На какие-то мероприятия нужны средства, их будем изыскивать, какие-то потребуют только организационных усилий», — пишет Анна Рослякова.

Перечень основных мероприятий уже составлен.