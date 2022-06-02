Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Американский суперкомпьютер «Frontier» занял первое место в новом издании списка Топ-500 суперкомпьютеров, в то время как Китай продолжает лидировать по количеству суперкомпьютеров, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Lanl.gov Суперкомпьютер

Компьютер «Frontier», работающий в Ок-Риджской национальной лаборатории в американском штате Теннесси, является первой американской системой с максимальной производительностью, превышающей один эксафлоп в секунду, согласно опубликованному рейтингу.

Это первая настоящая «экса-машина» в мире, говорится в пресс-релизе. Японский суперкомпьютер «Фугаку», который в течение двух лет занимал первую позицию в списке Топ-500, опустился на второе место.

На третьем месте находится финская система «LUMI», новичок в списке Топ-500 с высокой производительностью Linpack, достигающей почти 152 петафлопов в секунду. LUMI также является крупнейшей системой в Европе.

Американский суперкомпьютер «Саммит», созданная IBM система, работающая в Ок-Риджской национальной лаборатории в американском штате Теннесси, опустилась на четвертое место со второго в предыдущем списке.

Другая американская система, «Сьерра», работающая в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в американском штате Калифорния, заняла пятое место. Китайские суперкомпьютеры «Sunway TaihuLight» и «Тяньхэ-2A» входят в топ-10 систем в списке Топ-500.

Китай продолжает доминировать в списке по количеству систем. В списке числится 173 суперкомпьютера, за которыми следуют Соединенные Штаты со 126 системами. На долю этих двух стран приходится почти две трети суперкомпьютеров из списка Топ-500.

Проект Топ-500 ранжирует и детализирует 500 самых мощных распределенных компьютерных систем в мире. Проект был запущен в 1993 году и публикует обновленный список суперкомпьютеров два раза в год.