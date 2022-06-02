Луганск, 2 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 37 военнослужащих украинских формирований. Об этом 2 июня сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что в ходе боестолкновений противник потерял 37 человек личного состава. Кроме того, уничтожено пять БТР, две артиллерийские установки, три единицы автотехники.

При этом украинские войска продолжили обстрел территории республики. В результате атак погиб один мирный житель, ещё восемь пострадали.