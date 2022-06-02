Черкесск, , 10:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ко Дню защиты детей устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из Донбасса. Более ста ребят приняли участие в праздничном мероприятии, которое прошло на базе детской конно-спортивной школы, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Конюхи знакомят детей с лошадьми Денис Абрамов © ИА REGNUM

В программе мероприятия были красочное шоу с любимыми героями кинофильмов и компьютерных игр, подвижные игры и конкурсы, рисование аквагримом, танцевальная программа и катание на лошадях, которое вызвало восторг у маленьких гостей праздника.

«Главным подарком стали конные прогулки. Каждый участник мог покататься на лошади в сопровождении инструктора, а также сделать фото на память», — говорится в сообщении.

Не обошлось без угощения — в завершении праздника всех гостей угостили мороженным и сладостями активисты волонтерского центра «Единой России» и молодогвардейцы.