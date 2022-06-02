Орск, Оренбургская область, , 10:09 — REGNUM В Орске Оренбургской области отложено рассмотрение вопроса о разработке карьера на территории Северного микрорайона. Об этом в телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Василий Козупица.

Карьер Сергей Потеряев © ИА REGNUM

«Принял решение не выносить вопрос о разработке карьера в окрестностях Северного микрорайона на ближайший горсовет. Выбор непростой. С одной стороны, экономика города — новые рабочие места, социально-экономическое партнерство во благо Орска. С другой — люди, искренне отстаивающие здоровье, комфорт, безопасность свои и своих детей», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что решение принято с учётом мнения коллег по партии «Единая Россия». Они не готовы на этом этапе поддержать разработку карьера.

По словам Козупицы, позиция Новотроицкого цементного завода вызывает много вопросов. Предприятие не нашло доводов и не смогло убедить общественность в безопасности и экологичности проекта.

«Считаю, что завод должен скорректировать свою позицию. Убеждён, что в этом вопросе, в первую очередь, необходимо искать компромисс и идти навстречу людям, от которых зависит многое», — резюмировал глава Орска.

Добавим, Новотроицкий цементный завод хочет добывать серпентинит. Он используется для производства пропанта, его применяют в промышленности при добыче нефти и газа. Ситуация вызвала резонанс. Карьер может появиться возле жилых домов. Люди начали протестовать и собирать подписи против добычи горной породы.